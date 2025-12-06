Incendio alla stiva della nave con materiale ferroso sorvoli aerei dei soccorsi
Allarme a bordo di una nave mercantile nel pomeriggio, a tre miglia al largo dalle bocche di porto di Malamocco, per un principio d'incendio divampato nella stiva della nave. Il cargo che trasporta materiale ferroso e batte bandiera della Repubblica delle Isole Marshall. La Capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Incendio su una nave mercantile a Malamocco: il fumo e le fiamme nella stiva, poi l'allarme - facebook.com Vai su Facebook
Principio di incendio su una nave mercantile a Malamocco: il fumo e le fiamme nella stiva dell'imbarcazione cargo, poi l'allarme - Un principio di incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, nella stiva di una nave mercantile a Malamocco. Lo riporta msn.com
Venezia: principio d’incendio a bordo di una nave a largo di Malamocco - Principio d’incendio su una nave mercantile al largo di Malamocco (Venezia) : situazione posta sotto controllo ... Segnala lavocedivenezia.it
Nave mercantile in fiamme: ricognizione aerea e intervento del Nucleo Portuale - Vigili del fuoco in attesa di autorizzazione per salire a bordo ... Lo riporta nordest24.it
Incendio sul traghetto Valencia-Maiorca: «Nave alla deriva, a bordo 411 persone». L'incubo nella notte per decine di turisti - Il traghetto 'Tenacia', con 411 persone a bordo, è stata lasciata alla deriva questa mattina a 53 miglia da La Dragonera a causa di un incendio nella sala macchine, che non ha provocato feriti. Secondo leggo.it
Nave in fiamme al porto di Los Angeles: evacuazioni in corso e allerta per materiali pericolosi - Vigili del fuoco al lavoro per contenere l’incendio e monitorare i materiali pericolosi a bordo della nave in fiamme nel porto di Los Angeles. Come scrive notizie.it