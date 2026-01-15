Trecate nel week end torna l' appuntamento con il falò di Sant' Antonio

A Trecate, nel fine settimana del 17 gennaio, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale falò di Sant’Antonio. L’evento, organizzato dal gruppo Amici 52 Odv con il patrocinio comunale, coinvolge anche l’associazione per la Storia e la Cultura locale e la Compagnia Arcieri Trecatesi, contribuendo a preservare una tradizione radicata nel territorio.

Sabato 17 gennaio a Trecate torna l'appuntamento con il falò di Sant'Antonio.L'evento è organizzato dal gruppo trecatese Amici 52 Odv, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'associazione trecatese per la Storia e la Cultura locale, l'associazione Compagnia Arcieri Trecatesi.

