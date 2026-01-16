Eventi week-end | il Falò di Sant’Antonio diventa protagonista

Durante il fine settimana dal 16 al 18 gennaio 2026, il Falò di Sant’Antonio sarà al centro delle attività, celebrando la figura del santo patrono dei lavoratori agricoli. Questo evento rappresenta un momento di tradizione e comunità, offrendo l’occasione per riscoprire le radici culturali locali e vivere un’esperienza autentica nel rispetto delle usanze.

Questo week-end, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, sarà protagonista indiscusso il Falò di Sant'Antonio, che celebra la ricorrenza del protettore della vita agricola. In programma inoltre anche interessanti spettacoli teatrali. Ma ecco di seguito tutti gli eventi principali: Questo sabato 17 gennaio l'oratorio maschile ospiterà il tradizionale "Falò di Sant'Antonio", una serata all'insegna della convivialità e delle tradizioni popolari. Dalle 19 sarà attiva la cucina dei volontari, con un ricco menù che include polenta e zola, salamelle, risotto giallo con ossobuco, vin brulè e frittelle.

