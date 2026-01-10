Tra devozione e tradizione Falò di Sant’Antonio A dare il via all’evento sarà monsignor Delpini

La Festa di Sant’Antonio Abate si svolgerà nel centro della città dal 16 al 18 gennaio, con falò, liturgie e momenti di condivisione. Monsignor Delpini aprirà ufficialmente l’evento, che rappresenta un momento tradizionale importante per la comunità. L’iniziativa unisce devozione e radici culturali, offrendo occasioni di incontro e spiritualità in un contesto di continuità e identità locale.

La città si prepara a immergersi nella sua tradizione più identitaria: la Festa di Sant'Antonio Abate, che dal 16 al 18 gennaio illuminerà il cuore della città con falò, liturgie, benedizioni e momenti di musica e comunità. Per tre giorni la chiesa di Sant'Antonio alla Motta e le vie circostanti diventeranno il baricentro spirituale della città. È qui che Varese rinnova il suo legame con il patrono degli animali, degli infermi e di coloro che cercano protezione o conforto. Una figura che, nella devozione popolare, continua a unire e a richiamare all'essenziale. Il prevosto di Varese, mons. Gabriele Gioia, sottolinea il valore profondo di questo appuntamento, ricordando come cada in un anno significativo: la Comunità pastorale di Sant'Antonio Abate ha appena celebrato i quindici anni dalla sua costituzione.

