Ecco tutti i falò di Sant’Antonio fra cibo e poesie

Scopri i falò di Sant’Antonio, un’occasione per condividere tradizioni, cibo e poesia. Tra le braci si celebrano anche le poesie in dialetto, accompagnate dalle note di antiche bande brianzole. Un momento di convivialità con risotto alla luganega, benedizioni degli animali e appuntamenti con le specialità locali, arricchito da una grande lotteria. Un’esperienza autentica che unisce cultura, gastronomia e comunità.

Non solo i falò, ma anche le poesie in dialetto davanti alle fiamme, le note di una delle bande brianzole più antiche, il classico risotto con la luganega, la benedizione degli animali, le specialità della tradizione e una grande lotteria. Città e paesi della Brianza tornano alle loro radici contadine: saranno tanti i Comuni in cui si accenderanno i falò di Sant’Antonio, simbolico buon auspicio per l’anno nuovo. A Lissone il Gruppo Alpini, in collaborazione con una decina di associazioni e il Comune, organizza per domani alle 19 il falò in piazzale degli Umiliati: qui ci sarà la cucina gestita dalle penne nere, dalle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco tutti i falò di Sant’Antonio fra cibo e poesie Leggi anche: Tutto pronto. C’è il falò di Sant’Antonio Leggi anche: Divieti azzerati. Torna il falò di Sant’Antonio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. U14F vince 3-0 contro Sant’Angelo Partita perfetta sotto tutti i punti di vista, dove siamo riuscite a mettere in campo tutti i nuovi schemi imparati nel ultima settimana e tornando a mostrare tutto il nostro Potenziale! facebook

