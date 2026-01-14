Sant' Antonio Abate in piazza con la benedizione degli animali e i tradizionali panini

In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, Faenza organizza un evento nel centro storico. La giornata prevede la benedizione degli animali e la tradizionale distribuzione di panini. Un momento di incontro e di rispetto per le tradizioni locali, che coinvolge la comunità in un’atmosfera semplice e rispettosa delle consuetudini.

In occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, la città di Faenza si prepara a vivere un pomeriggio di condivisione e tradizione nel cuore del centro storico. Sabato 17 gennaio, piazza del Popolo ospiterà un evento dedicato alla comunità e 'fedeli' compagni di vita.

