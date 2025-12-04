Centro urbano più accessibile sostenibile e sicuro | al via i lavori di riqualificazione
Centro urbano più sicuro, funzionale e all’insegna del decoro: sono gli obiettivi del progetto esecutivo per la riqualificazione di via Livraghi a Porto Garibaldi, che l’amministrazione comunale ha voluto illustrare ai residenti, nel corso di un incontro pubblico tenuto in Comune. Il piano di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
