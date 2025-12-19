Sanità intesa Fnopi-Inmp per assistenza equa e accessibile a persone vulnerabili

L’accordo tra Fnopi e Inmp segna un passo importante verso un sistema sanitario più equo e accessibile. Puntando a tutelare le persone più vulnerabili, si rafforza l’impegno delle istituzioni pubbliche nel garantire un’assistenza socio-sanitaria di qualità per tutti, senza discriminazioni. Un passo fondamentale per costruire un sistema più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di chi si trova in condizioni di maggiore fragilità.

Intesa Fnopi e Inmp per un’assistenza equa e accessibile - Impegno dei due Enti a collaborare per garantire assistenza sanitaria e sociosanitaria alle popolazioni migranti e alle persone che vivono in condizione di vulnerabilità socioeconomica. quotidianosanita.it

Infermieri. Fnopi e Fijlkam siglano protocollo d’intesa per la formazione e il benessere psicofisico degli infermieri - Attraverso la convenzione, la Fijlkam si impegna a garantire condizioni agevolate per la partecipazione degli iscritti Fnopi ai corsi di formazione, per diffondere la cultura del benessere e l’idea ... quotidianosanita.it

#SaluteInPillole n.16 - Cade la maschera. I soldi della sanità sono il vero obiettivo dell’autonomia differenziata Tra il 18 e il 19 febbraio il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha firmato una “pre-intesa” con i presidenti di Lombardia, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.