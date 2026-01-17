‘Sangue ovunque e versioni illogiche’ morte Federica Torzullo | la Procura accelera sull’ipotesi di femminicidio

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta ad Anguillara Sabazia, si concentrano sull’ipotesi di femminicidio. Gli elementi raccolti finora suggeriscono versioni contraddittorie e una scena del crimine complessa. La procura accelera le verifiche per chiarire le cause della scomparsa e le eventuali responsabilità, mentre proseguono le indagini per fare luce sui fatti.

Cosa emerge dalle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo. L’ipotesi del femminicidio diventa sempre più concreta nel caso di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A dirlo non sono solo le ricostruzioni investigative, ma un quadro indiziario che la Procura di Civitavecchia definisce ormai grave e articolato. Nel corso dei sopralluoghi effettuati dai carabinieri di Anguillara Sabazia e del nucleo investigativo di Ostia, con il supporto del Ris di Roma, sono state repertate tracce di sangue “dappertutto”: all’interno dell’abitazione, sugli abiti da lavoro del marito, nell’auto dell’uomo, in una cava e perfino su un mezzo meccanico utilizzato nell’azienda di movimento terra di cui è titolare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

