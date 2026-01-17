Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara la procura | Repertate tracce di sangue dappertutto

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, dopo aver repertato tracce di sangue in diverse zone. La procura sta coordinando le attività di ricerca e analisi per fare luce sulla scomparsa e sui possibili eventi collegati.

I carabinieri impegnati a far luce sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, hanno repertato " tracce ematiche dappertutto ". Lo si legge in un comunicato diffuso dalla Procura di Civitavecchia guidata dal Procuratore Alberto Liguori. Le tracce di sangue sono state trovate "all'interno dell' abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all'interno della sua autovettura; all'interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare in uso ad Agostino Claudio. Allo stato la Procura di Civitavecchia procede per omicidio", si legge ancora.

