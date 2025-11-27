San Nicandro Garganico piange l' ex sindaco Sebastiano ' Ninuccio' De Luca aveva 85 anni

Addio a Sebastiano ‘Ninuccio’ De Luca, politico di lungo corso e già sindaco di San Nicandro Garganico. Nato il 6 marzo 1940, è stato dirigente locale del Partito Socialista Italiano a partire dagli anni ’70. Nel 1983 è stato nominato assessore nella giunta di Nicandro Di Salvia. Il 12 agosto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - San Nicandro Garganico piange l'ex sindaco Sebastiano 'Ninuccio' De Luca, aveva 85 anni

