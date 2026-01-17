Salto con gli sci Nika Prevc stravince gara-2 a Zhangjiakou su serie secca Due italiane in zona punti

Nika Prevc si impone con solidità nella seconda gara a Zhangjiakou, sulla serie secca del trampolino grande. La competizione, parte della decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 femminile, vede due atlete italiane in posizione di punti. Un risultato che conferma l'ottimo stato di forma delle saltiere italiane in questa stagione.

Nika Prevc domina la scena anche in gara-2 sul trampolino grande di Zhangjiakou, sede della decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La stella slovena colleziona dunque il sesto successo consecutivo e ottiene la 33ma vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui undici nel corso di questa stagione su diciotto eventi disputati. La ventenne nativa di Kranj, detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa mondiale in carica, ha dimostrato una superiorità impressionante sul Large Hill cinese confermandosi la favorita d'obbligo in vista delle gare olimpiche di Predazzo.

