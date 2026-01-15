Nika Prevc si distingue nella qualificazione a Zhangjiakou, mostrando una buona forma in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo 2025-2026. Due atlete italiane sono riuscite ad accedere alla fase successiva. La competizione si svolge sul trampolino di grandi dimensioni, nel contesto della decima tappa del circuito femminile, che si svolge nella sede olimpica cinese.

Nika Prevc vuole archiviare il prima possibile il discorso Sfera di Cristallo e mette subito le cose in chiaro anche sul trampolino grande di Zhangjiakou, dimostrando una netta superiorità in occasione del turno di qualificazione valevole per la prima delle due gare individuali previste nei prossimi giorni sul Large Hill cinese (sede dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici) che ospita la decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La ventenne slovena, leader della classifica generale del circuito maggiore con 300 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (Nozomi Maruyama, assente nella precedente tappa a Ljubno), si è imposta nella qualificazione odierna con un margine di 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc svetta in qualificazione a Zhangjiakou. Avanzano due azzurre

