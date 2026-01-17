Salerno raid notturno al Parco Arbostella | danni a tre auto

Nella notte, nel parcheggio condominiale del Parco Arbostella a Salerno, sono stati registrati danni a tre automobili. L'episodio si è verificato durante le ore notturne, lasciando i proprietari senza dispositivi di sicurezza e con danni ai veicoli. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Tre auto, parcheggiate in sosta in un garage condominiale, situato al Parco Arbostella, sono state danneggiate, nel corso della notte appena trascorsa. I proprietari hanno infatti trovato i vetrini delle vetture in sosta infranti da parte di qualcuno che presumibilmente era alla ricerca di soldi o piccoli oggetti da poter portare via. Come al solito, il danno maggiore è legato alla rottura dei vetri, oltre a rabbia suscitata da un gesto che è diventato sempre più frequente nella città di Salerno, dove soltanto pochi giorni fa analoghi raid sono stati compiuti nel quartiere di Pastena e nel Quartiere Italia.

