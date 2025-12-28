Raid notturno al cimitero di San Cataldo danni ai bagni e tentato incendio

Nella notte, il cimitero di San Cataldo è stato teatro di un episodio vandalico che ha causato danni ai servizi igienici e tentato incendio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno indagando sulle cause e sulle responsabilità. La comunità si augura che siano adottate misure per garantire la sicurezza del sito e prevenire simili episodi in futuro.

