Russia media | Il figlio del leader ceceno Kadyrov coinvolto in un incidente è grave
Secondo fonti locali, il figlio diciottenne del leader ceceno Ramzan Kadyrov è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Grozny. Attualmente, si trova in condizioni gravi. La notizia è stata riportata dai media russi, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali cause. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
Roma, 17 gennaio 2026 – Il figlio diciottenne del leader ceceno Ramzan Kadyrov è rimasto in un incidente stradale a Grozny e versa in gravi condizioni. Lo riferiscono diversi media, tra cui Ukrainska Pravda e Radio Free Europe. Il canale Telegram dell'opposizione cecena Niyso afferma che Adam Kadyrov è ricoverato in terapia intensiva e si sta preparando il suo trasferimento a Mosca. Nel ricostruire l’accaduto. lo stesso gruppo racconta di un convoglio che "si muoveva ad alta velocita', un'auto dopo l'altra, quando improvvisamente ha incontrato un ostacolo". "Le vetture hanno iniziato a scontrarsi tra loro, motivo per cui riceviamo informazioni su numerosi feriti", aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
