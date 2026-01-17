Adam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale a Grozny dopo un incidente stradale. Le sue condizioni sono considerate gravi. La notizia ha suscitato attenzione nel contesto della politica regionale e delle notizie sulla sicurezza pubblica nella regione cecena.

Grozny, 17 gen. (Adnkronos) - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Grozny. Lo ha riferito Radio Free Europe. Il figlio diciottenne del dittatore ceceno è a capo dei servizi di sicurezza di Ramzan Kadyrov dal novembre 2023. Il canale Telegram dell'opposizione Niyso ha riferito che il traffico nella capitale cecena è stato limitato in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto Kadyrov. Il corteo si stava muovendo ad alta velocità prima di incontrare un ostacolo, causando un incidente e diversi feriti, ha riferito Niyso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Russia: figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo incidente**

Leggi anche: Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente

Leggi anche: Ancora un grave incidente: due persone in ospedale, una è grave

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ramzan Kadyrov, la salute è a rischio. E per la Russia è un bel problema.

**Russia: figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo incidente** - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un ... iltempo.it