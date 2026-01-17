**Russia | figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo incidente**
Adam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale a Grozny dopo un incidente stradale. Le sue condizioni sono considerate gravi. La notizia ha suscitato attenzione nel contesto della politica regionale e delle notizie sulla sicurezza pubblica nella regione cecena.
Grozny, 17 gen. (Adnkronos) - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Grozny. Lo ha riferito Radio Free Europe. Il figlio diciottenne del dittatore ceceno è a capo dei servizi di sicurezza di Ramzan Kadyrov dal novembre 2023. Il canale Telegram dell'opposizione Niyso ha riferito che il traffico nella capitale cecena è stato limitato in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto Kadyrov. Il corteo si stava muovendo ad alta velocità prima di incontrare un ostacolo, causando un incidente e diversi feriti, ha riferito Niyso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente
Leggi anche: Ancora un grave incidente: due persone in ospedale, una è grave
Ramzan Kadyrov, la salute è a rischio. E per la Russia è un bel problema.
**Russia: figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo incidente** - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un ... iltempo.it
Adam Kadyrov dal tentato rapimento a Zelensky all’incidente - Una notizia proveniente da fonti vicine a North Caucaus Service riporta un grave incidente per Adam Kadyrov, figlio del più celebre padre Ramzan, separatista ceceno e alleato di ferro di Putin. bufale.net
Allarme sul fedelissimo di Putin: Kadyrov è in gravi condizioni? - Voci sulla salute dell’alleato di Putin Ramzan Kadyrov: fonti parlano di coma e familiari riuniti. blogsicilia.it
Il figlio di Kadyrov coinvolto in un grave incidente stradale, ricoverato in terapia intensiva in...
Mio figlio (32 anni) mi ha detto che non ce la fa più a vivere in Italia a causa di questo Governo. Cosa gli rispondo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.