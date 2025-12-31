Il leader ceceno Kadyrov ricoverato d’urgenza le sue condizioni sono peggiorate drasticamente
Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è stato ricoverato d’urgenza a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo fonti di Novaya Gazeta Europa, l’alleato di Vladimir Putin si trova attualmente sotto osservazione medica. La notizia ha suscitato particolare attenzione, anche in considerazione del ruolo di Kadyrov nel contesto politico e militare della regione.
Torna alta l’attenzione sulle condizioni di salute del leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov. L’alleato di Vladimir Putin, secondo quanto riportato da Novaya Gazeta Europa, è stato ricoverato d’urgenza. L’indiscrezione è circolata a seguito della sua assenza a una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal presidente russo, il 25 dicembre. Le fonti citate hanno raccontato che Kadyrov si è recato a Mosca il 24 dicembre, ma nella notte le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente. Il leader ceceno è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Clinico Centrale dell’Amministrazione Presidenziale della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
