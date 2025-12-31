Il leader ceceno Kadyrov ricoverato d’urgenza le sue condizioni sono peggiorate drasticamente

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è stato ricoverato d’urgenza a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo fonti di Novaya Gazeta Europa, l’alleato di Vladimir Putin si trova attualmente sotto osservazione medica. La notizia ha suscitato particolare attenzione, anche in considerazione del ruolo di Kadyrov nel contesto politico e militare della regione.

Kadyrov ricoverato d’urgenza, salta la riunione con Putin e sparisce dalla scena pubblica - A Mosca, alla vigilia di un appuntamento istituzionale di primo piano, qualcosa si inceppa ... thesocialpost.it

