Roma | tentato furto all’interno di una palestra arrestato 45enne

Nella notte scorsa, a Roma, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno un furto all’interno di una palestra in via dei Granatieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il compimento del furto, garantendo la sicurezza dell’attività commerciale e dei presenti. La vicenda si inserisce nel più ampio quadro di controlli e prevenzione contro i reati nel territorio capitolino.

Nella notte scorsa, si è verificato un tentativo di furto all’interno di una palestra ubicata in via dei Granatieri, a Roma. Secondo le informazioni raccolte, una società di servizi di vigilanza ha allertato il numero di emergenza 112, segnalando che poco prima due individui erano entrati furtivamente nei locali della palestra. La segnalazione è stata prontamente trasmessa a una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che è giunta sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno notato un furgone, un Fiat Doblò, allontanarsi rapidamente dall’area indicata. È così iniziato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, fino a raggiungere via Ardeatina, dove la gazzella dei militari è riuscita a fermare il mezzo e a mettere in sicurezza uno dei due fuggitivi, un romano di 45 anni, già noto per precedenti specifici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

