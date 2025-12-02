Oltre dieci chili di marijuana nascosti all' interno di una Mercedes arrestato un 45enne
I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno intercettato un'auto imbottita di droga, arrestando il corriere che trasportava 10 chili e mezzo di marijuana. Si tratta di un 45enne del posto. Intorno alle ore 17, l'uomo è stato notato mentre viaggiava a bordo di una Mercedes classe B di colore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
