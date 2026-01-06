Tenta un furto all' interno di una palestra ma il sistema anti intrusione lo blocca | arrestato pluripregiudicato

Un uomo di 43 anni, pluripregiudicato originario di Francofonte, è stato arrestato dopo aver tentato di commettere un furto in una palestra di viale Kennedy. L'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile grazie al sistema antifurto, dotato di un nebbiogeno, che ha impedito il compimento del furto e ha portato all'arresto dell’individuo.

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all'interno di una palestra di viale Kennedy, ma è stato arrestato dalla polizia grazie anche all'entrata in funzione di un sofisticato sistema antifurto con un potente nebbiogeno. I poliziotti della squadra volanti.

