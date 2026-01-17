Roma si apre il capitolo uscite | Bailey verso l’addio?

Roma si prepara a definire il proprio mercato, concentrandosi sulle possibili uscite. Dopo le prime operazioni in entrata, l’obiettivo è ridurre la rosa e adeguarla alle esigenze di Gian Piero Gasperini. La questione Bailey è tra le più discusse, segnando un importante punto di svolta nel mercato giallorosso.

La Roma ha cambiato marcia sul mercato: dopo aver chiuso le prime operazioni in entrata, l'attenzione si sposta ora sulle uscite, considerate decisive per rendere la rosa più snella e allineata alle richieste di Gian Piero Gasperini. In questo quadro prende sempre più corpo il dossier legato a Leon Bailey, uno dei profili che la dirigenza valuta con maggiore attenzione. Bailey al centro delle valutazioni. L'esterno offensivo, arrivato in estate con aspettative elevate, non è riuscito a trovare continuità né centralità nel progetto tecnico. Tra problemi fisici ricorrenti e un inserimento tattico mai realmente completato, il suo rendimento non ha raggiunto i livelli attesi.

