Roma, Bailey verso l’addio: la Fiorentina accelera La Roma si avvia verso una fase di riflessione sul mercato, concentrandosi sulle cessioni per ottimizzare la rosa. Dopo i primi acquisti, la società valuta eventuali uscite per rispondere alle richieste di Gian Piero Gasperini, in vista di un percorso di rafforzamento e miglioramento complessivo della squadra.

La Roma sta entrando nella fase più delicata del suo mercato: quella delle scelte. Dopo aver avviato il nuovo corso con i primi innesti, a Trigoria è arrivato il momento di alleggerire la rosa e renderla più coerente con le richieste di Gian Piero Gasperini. In questo quadro prende corpo una separazione che, col passare delle settimane, è diventata sempre meno sorprendente. Bailey ai saluti: una parentesi mai davvero iniziata. Il nome destinato a muoversi per primo è quello di Leon Bailey. Arrivato in estate con aspettative importanti, l’esterno offensivo non è mai riuscito a entrare davvero nel cuore del progetto tecnico giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Bailey verso l’addio: la Fiorentina accelera

