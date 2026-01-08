Roma Bailey verso l’addio | Bournemouth in pressing

Roma prepara una possibile cessione di Leon Bailey, il cui futuro potrebbe essere deciso a breve. Dopo mesi caratterizzati da infortuni e prestazioni deludenti, la società valuta l’opportunità di lasciar partire l’attaccante. Bournemouth si mostra interessato a inserire Bailey nel proprio organico, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.

La Roma prepara una mossa in uscita immediata. Leon Bailey è sempre più vicino all’addio già in questa finestra: il club giallorosso valuta la separazione dopo mesi segnati da continui stop fisici e rendimento insufficiente. Dall’Inghilterra arrivano segnali concreti. Il Bournemouth ha avviato i primi contatti esplorativi, spinto anche dal lavoro dell’ex dirigente giallorosso Thiago Pinto. La pista è calda e può svilupparsi rapidamente. Arrivato a Roma con grandi aspettative, Bailey non è mai riuscito a trovare continuità: problemi muscolari ripetuti lo hanno tenuto a lungo ai box, compromettendo l’impatto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

