Il quartiere sotto assedio dei maranza che lanciano botti e petardi anche dai balconi

Il quartiere sta vivendo momenti di tensione a causa di comportamenti irresponsabili di alcuni giovani, che lanciano botti e petardi dai balconi o in strada. Questa situazione rende difficile uscire di casa in sicurezza, poiché si verificano episodi di pericolo per passanti e automobilisti. È importante sensibilizzare e adottare misure per garantire la sicurezza di tutti e ripristinare la tranquillità nel quartiere.

“Non ce la facciamo più: qui diventa pericoloso uscire di casa anche in pieno pomeriggio. Ci sono maranza che lanciano petardi dai balconi o direttamente in strada contro i passanti e le auto in corsa. Non è più solo questione che i botti sono dannosi per l’ambiente e un vero danno per gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Botti di Capodanno: le regole da sapere su trasporto, petardi inesplosi, alcol e balconi Leggi anche: Il paese terrorizzato dai ragazzini che lanciano petardi (col volto coperto) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maranza, l’Italia sotto assedio: dalle periferie ai centri storici - Le gang formate da seconde e terze generazioni di immigrati allargano il loro bacino di disordini anche alle province, con gli oratori costretti a chiudere. panorama.it

