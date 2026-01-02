Il quartiere sotto assedio dei maranza che lanciano botti e petardi anche dai balconi

Da monzatoday.it 2 gen 2026

Il quartiere sta vivendo momenti di tensione a causa di comportamenti irresponsabili di alcuni giovani, che lanciano botti e petardi dai balconi o in strada. Questa situazione rende difficile uscire di casa in sicurezza, poiché si verificano episodi di pericolo per passanti e automobilisti. È importante sensibilizzare e adottare misure per garantire la sicurezza di tutti e ripristinare la tranquillità nel quartiere.

“Non ce la facciamo più: qui diventa pericoloso uscire di casa anche in pieno pomeriggio. Ci sono maranza che lanciano petardi dai balconi o direttamente in strada contro i passanti e le auto in corsa. Non è più solo questione che i botti sono dannosi per l’ambiente e un vero danno per gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

