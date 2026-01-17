Roma | maxi operazione a Cornelia 4 arresti e 5 denunce

A Roma, nelle vicinanze di Cornelia, si è conclusa una vasta operazione delle forze dell'ordine, che ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre cinque. L'intervento, condotto dai Carabinieri della Stazione di Madonna del Riposo e della Compagnia di San Pietro, ha coinvolto anche unità specializzate motorizzate, garantendo un intervento mirato e coordinato.

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo e della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei militari della 3ª Sezione Motociclisti e della C.I.O. dell'8° Reggimento "Lazio", hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, con particolare attenzione all'area di Cornelia. Seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'attività rientra nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili della Capitale, volto a incrementare la percezione di sicurezza di cittadini e commercianti della zona.

