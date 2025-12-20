Maxi operazione anti spaccio in Italia | 9 arresti e 17 denunce a Genova

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine italiane hanno condotto una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Genova sono stati effettuati nove arresti e diciassette denunce, contribuendo a un intervento che ha coinvolto diverse città italiane. L’azione mira a contrastare la criminalità diffusa e le attività illegali legate ai cosiddetti ‘cannabis shop’.

Vasta operazione della Polizia, in diverse città italiane, contro la criminalità diffusa e lo spaccio, anche attraverso i cosiddetti 'cannabis shop'. In campo gli investigatori delle squadre mobili presenti sul territorio nazionale, che hanno portato alla luce anche nuove modalità di.

