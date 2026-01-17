Roma la protesta degli iraniani per lo Scià In piazza anche Calenda
A Roma, il Partito Radicale si unisce alla comunità iraniana in Italia per manifestare a sostegno della rivolta in Iran. La protesta mira a chiedere la fine del regime degli Ayatollah e il ritorno dello Scià. La manifestazione, a cui partecipa anche Calenda, rappresenta un momento di vicinanza e solidarietà con il popolo iraniano in un contesto di forte fermento politico nel Medio Oriente.
Il Partito Radicale in piazza a Roma con la comunità iraniana in Italia per sostenere la rivolta in corso nel paese medio orientale, chiedere la fine del regime degli Ayatollah e il ritorno dello Scià. Il corteo partito da circo Massimo ha attraversato il centro di Roma per raggiungere piazzale Ostiense. Tanto i giovani iraniani che vivono in Italia. Gli slogan più frequenti sono: “ Khamenei assassino ” e “Viva lo Sciá”. Il corteo di alcune migliaia di persone e una distesa di bandiere dell’Iran pre-rivoluzione con il leone e la spada al centro del tricolore orizzontale. Tantissime le foto dell’ultimo Scià Reza Pahlavi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
