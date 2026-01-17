La Roma valuta di interrompere anticipatamente il prestito di Kostas Tsimikas, in vista di possibili operazioni di mercato. La decisione potrebbe favorire nuove opportunità già nella prossima finestra di trasferimenti, mentre l’Olympiakos resta tra le ipotesi di destinazione. La situazione è ancora in fase di valutazione e potrebbe influenzare le strategie di mercato della società giallorossa.

Movimenti in uscita a Trigoria. La Roma valuta l’interruzione anticipata del prestito di Kostas Tsimikas, una scelta che può sbloccare nuove operazioni già in questa finestra. Il club giallorosso, con Frederic Massara al lavoro su più tavoli, non è soddisfatto del rendimento e dell’inserimento dell’esterno nel sistema di Gasperini. L’ipotesi sul tavolo è chiara: rientro alla base al Liverpool e nuova sistemazione immediata. Tra le destinazioni che stanno prendendo quota c’è l’ Olympiakos, pronto a valutare un nuovo prestito. L’uscita permetterebbe alla Roma di liberare spazio in rosa e margini economici, utili per accelerare su altri obiettivi già individuati, come Niccolò Fortini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ipotesi stop al prestito Tsimikas: Olympiakos sullo sfondo

