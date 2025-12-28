Carboni Inter potrebbe lasciare anticipatamente il Genoa, con il Parma interessato a un possibile prestito. Al momento, si valutano le opzioni per il calciatore, mentre un altro club si aggiunge alla corsa per il trasferimento a gennaio. La situazione è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti sulle scelte future di Carboni e le trattative in corso.

Inter News 24 per gennaio. Il futuro di Valentin Carboni sembra ormai lontano dalla Lanterna. Il talentuoso trequartista argentino, classe 2005 cresciuto nel vivaio milanese, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato tra le file del Genoa in questa prima parte di stagione. Di comune accordo, l’ Inter e la dirigenza del Grifone hanno già avviato i colloqui per definire l’interruzione anticipata del prestito. L’obiettivo primario del club di Viale della Liberazione è chiaro: trovare immediatamente una nuova sistemazione che garantisca al gioiello mancino il minutaggio necessario per proseguire il suo percorso di crescita e non disperdere il valore del cartellino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carboni Inter, pronto l’addio anticipato al Genoa: il Parma studia l’affondo per il prestito! E c’è un altro club sullo sfondo

Leggi anche: Carboni Inter, nuovo prestito dopo l’addio anticipato al Genoa? C’è una nuova pretendente di spessore in Serie A!

Leggi anche: Carboni Inter, rientro anticipato a gennaio: stop al Genoa e nuovo prestito in vista

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Carboni Inter, il futuro dell’argentino è lontano dai colori nerazzurri: una big di Serie A è pronto a chiedere il prestito del giocatore - Carboni Inter, la Lazio ragiona sulla possibilità di prendere il classe 2005 visto che è in uscita dal Genoa. calcionews24.com