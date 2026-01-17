Roma | incendio in chiosco abbandonato su via Tiburtina nessun ferito

A Roma, lungo via Tiburtina all’incrocio con piazza delle Crociate, si è sviluppato un incendio in un chiosco abbandonato. Non si registrano feriti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente non ha causato disagi significativi alla viabilità e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio è scoppiato in un chiosco abbandonato situato lungo via Tiburtina, precisamente all'incrocio con piazza delle Crociate, nella capitale italiana, Roma. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno operato con il supporto di un'autobotte e di un carro autoprotettori. Grazie alla loro tempestiva azione, le fiamme sono state rapidamente domate e, successivamente, la struttura è stata messa in sicurezza, sebbene risultasse in parte danneggiata. È importante sottolineare che fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l'episodio.

