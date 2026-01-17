Incendio sulla Tiburtina | fiamme distruggono chiosco di fiori

Un incendio si è sviluppato sulla via Tiburtina, coinvolgendo un chiosco di fiori. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile a distanza, causando danni alla struttura. L’intervento delle squadre di emergenza è ancora in corso per contenere l’incendio e valutare eventuali conseguenze.

Un'alta colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. L'incendio ha interessato un chiosco di fiori sulla via Tiburtina. Le fiamme lo hanno completamente distrutto.Incendio sulla TiburtinaL'incendio è divampato poco dopo le 14:00 fra piazzale delle Crociate e il ponte della tangenziale, fra.

