Roma in fiamme un chiosco abbandonato in via Tiburtina

Un incendio ha interessato un chiosco abbandonato in via Tiburtina, Roma, alle 14:12 del 17 gennaio 2026. La Sala Operativa dei Vigili del fuoco ha inviato una squadra di intervento con supporto di autobotte e autoprotettori, intervenendo all’incrocio con piazza delle Crociate. L’intervento si è svolto senza altre conseguenze, contribuendo alla gestione del fenomeno e alla sicurezza dell’area.

Roma, 17 gennaio 2026 – Alle ore 14,12 la Sala Operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Tiburtina, incrocio piazza delle Crociate, a Roma, la squadra Vf di via Genova (1 A) con il supporto dell'autobotte e del carro autoprotettori per l'incendio di un chiosco abbandonato. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il personale dei Vigili del fuoco ha rapidamente estinto l'incendio e successivamente messo in sicurezza la struttura, in parte danneggiata danneggiata dalle fiamme.

