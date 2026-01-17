Gasperini lancia subito Malen contro il Toro Felice per il suo acquisto

Gasperini ha schierato subito Malen contro il Torino, commentando la scelta come un investimento per il futuro. Dopo la delusione in Coppa Italia, il tecnico si concentra sulla crescita della squadra in campionato, mostrando fiducia nel potenziale dei suoi giocatori e puntando a migliorare le prestazioni nel prossimo turno.

"Vaz un investimento in prospettiva, guardiamo anche al futuro" ROMA - Dalla delusione di Coppa Italia alla fiducia in campionato. Gian Piero Gasperini riparte dai rinforzi sul mercato - con Donyell Malen pronto a debuttare dal 1' - per sfidare domani (ore 18) il tabù Torino, che martedì ha eliminato i giallorossi dalla coppa dopo averli battuti ad inizio stagione in Serie A. "Alle bestie nere non credo, ogni gara ha una storia diversa", ha detto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match in Piemonte. "Speriamo che quella di domani sia a nostro favore, arriviamo molto motivati e spero di ripetere la prestazione dell'altra sera che mi è piaciuta al di là del risultato", ha detto l'allenatore che promuove l'acquisto di Malen, arrivato dall'Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gasperini lancia subito Malen contro il Toro "Felice per il suo acquisto" Leggi anche: Roma, Malen subito titolare contro il Torino: Gasperini si affida allo specialista Leggi anche: Torino-Roma, probabili formazioni: torna Ndicka dal 1?. Gasperini lancia Malen? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Pronostico Torino-Roma: analisi e probabili formazioni 18-01-2026 Serie A; Gasp lancia subito Malen da titolare; Gasperini lancia subito Malen titolare: pronto dal 1' col Torino. Gasperini e l’arrivo di Malen: “Sono molto contento, preso un giocatore forte”. Su Toro-Roma... - Il tecnico dei giallorossi ha parlato alla vigilia dell'importante sfida - tuttosport.com

Gasperini 'Malen a Roma grazie a Friedkin, preso giocatore forte' - 'Vaz e Malen sono due operazioni diverse, una in prospettiva, l'altro invece è un nazionale olandese e sono molto ... msn.com

Gasperini e il bellissimo ricordo di Commisso. Poi parla di Malen e svela un retroscena su Raspadori e il mercato - Il tecnico della Roma, in conferenza prima dela sfida con il Torino, ha parlato del presidente Fiorentina e non solo ... corrieredellosport.it

#ASRoma Gasperini lancia subito Malen titolare: pronto dal 1' col Torino Oggi l’ufficialità di Donyell, che piace molto a Gian Piero: sarà lui il centravanti della Roma per la sfida contro i granata" (MANCINI) ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA Senza perdere alt - facebook.com facebook

#Gasperini lancia subito #Malen titolare: pronto dal 1' col #Torino Oggi l’ufficialità di Donyell, che piace molto a Gian Piero: sarà lui il centravanti della Roma per la sfida contro i granata @ValdarchiSimone #ASRoma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.