Scoperta centrale dello spaccio | sequestrati 25 chili di droga un arresto

Corridonia, 3 novembre 2025 – Scoperta una centrale dello spaccio. Un rumeno di 31 anni, residente a Macerata, è stato trovato in possesso di circa 25 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Ed è stato arrestato dalla Polizia. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio operati durante il weekend, gli agenti della squadra mobile della Questura di Macerata hanno scoperto una vera e propria centrale della droga attiva in provincia, nel territorio di Colbuccaro, frazione di Corridonia. L’operazione, frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, ha condotto all’arresto il 31enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

