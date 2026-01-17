Rocco Commisso | la storia Il successo di un italo-americano Dalla Calabria agli Stati Uniti fino alla Fiorentina

Rocco Commisso è un imprenditore italo-americano, noto per aver costruito il suo percorso tra la Calabria e gli Stati Uniti. Fondatore e presidente di Mediacom Communications, ha conquistato anche il mondo del calcio come presidente della Fiorentina. La sua storia rappresenta un esempio di successo e determinazione, con radici profonde e una carriera che unisce passione e impegno in ambito imprenditoriale e sportivo.

Fondatore, presidente e ad di Mediacom Communications, ma per il pubblico italiano soprattutto presidente della Fiorentina, Rocco B.Commisso - che si è spento nella notte di oggi,17 gennaio 2026, negli Stati Uniti - era nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre del 1949 per poi seguire a 12 anni di età la famiglia negli Usa, dove - come sottolinea Mediacom - è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo. Si era diplomato alla Mount Saint Michael Academy nel Bronx nel 1967 e aveva frequentato la Columbia University grazie a una borsa di studio completa, conseguendo una laurea in ingegneria industriale e un MBA presso la Graduate Business School

Rocco Commisso, chi era il presidente della Fiorentina: le origini, il ruolo di imprenditore e il calcio - americano di straordinario successo e presidente della Fiorentina, è stato uno dei volti ... msn.com

Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso: aveva 76 anni #SkySport x.com

È morto il presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso. L'annuncio tramite i canali social del club. Commisso aveva 76 anni ed era in cura per una grave malattia. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, era poi emigrato in America - facebook.com facebook

