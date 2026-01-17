Addio a Rocco B Commisso | la Fiorentina perde il suo presidente

La Fiorentina piange la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente e figura di rilievo del club. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la società e i tifosi, che ricordano con rispetto il ruolo svolto nel panorama calcistico. La notizia segna un importante cambiamento per la squadra, che continuerà a onorare la sua memoria e il suo contributo al club.

"> Lutto nel mondo del calcio e in casa Fiorentina. Il club viola ha annunciato ufficialmente la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso, venuto a mancare dopo un lungo periodo di cure. La notizia è stata comunicata attraverso una nota diffusa dalla società a nome della famiglia. «Con grande dolore e tristezza – recita il comunicato – la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso». Un messaggio che racconta non solo il dirigente, ma soprattutto l’uomo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

