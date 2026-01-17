La morte di Commisso Vita di un leader | dalla Calabria agli Usa conquistati con Mediacom

È scomparso Rocco Benito Commisso, figura di spicco nel mondo delle telecomunicazioni e del calcio. Nato in Calabria, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti con la fondazione di Mediacom, diventando un protagonista nel settore delle comunicazioni via cavo. La sua storia è quella di un emigrante che ha saputo affermarsi a livello internazionale, lasciando un’impronta significativa sia negli Stati Uniti che in Italia, attraverso il suo impegno nel calcio e nella Fiorentina.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Quella di Rocco Benito Commisso, scomparso negli Stati Uniti a 76 anni dopo lunga malattia, è la storia di un emigrante di grandissimo successo, che dopo l'exploit imprenditoriale a stelle e strisce – dove fondò il colosso delle comunicazioni via cavo Mediacom – ha lasciato il segno anche nel suo Paese natale grazie al calcio e alla Fiorentina, acquistata dai Della Valle nel 2019. La biografia. Calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, dove era nato il 25 novembre 1949, arrivò negli Usa a soli 12 anni, per la precisione in Pennsylvania, dove il padre faceva il falegname.

E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente - La famiglia: “Per noi è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele” ... msn.com

