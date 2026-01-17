Rocco Commisso | da Viola Park a sogno stadio chi era il ‘visionario’ presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio italiano, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Presidente della Fiorentina, è stato noto per il suo impegno nel progetto Viola Park e per il sogno di uno stadio tutto suo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la società e gli appassionati, lasciando un’eredità di visione e passione nel cuore del calcio toscano.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, morto all'età di 76 anni a seguito di una malattia che lo aveva fatto uscire dai radar da un po' di tempo. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, Commisso si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Fonda Mediacom nell'autorimessa di casa sua nell'estate del 1995 che diventa la quinta tv via cavo negli Stati Uniti. Secondo Forbes, il suo patrimonio ammonta a 5,9 miliardi di dollari al 17 gennaio 2026. Sin da ragazzo appassionato di calcio, Commisso il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club della seconda divisione nordamericana.

