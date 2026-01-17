Fiorentina addio a Rocco Commisso | dalle comunicazioni al calcio chi era il presidente viola

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è spento oggi, 17 gennaio, all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel mondo del calcio e delle comunicazioni, Commisso ha guidato il club toscano con impegno e passione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la società e i suoi tifosi, lasciando un importante ricordo nel panorama sportivo italiano.

È morto oggi, sabato 17 gennaio, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Aveva 76 anni. L'annuncio è stato dato sui social dal club viola, a cui il presidente si era legato in maniera importante fin dal suo arrivo a Firenze nel 2019, quando acquistò la società dopo una carriera da self-made man di successo nel mondo delle comunicazioni. Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, Commisso decise di emigrare negli Stati Uniti all'età di 12 anni, alla ricerca di fortuna. Si diplomò nel 1967 alla Mount Saint Michael Academy e grazie all'aiuto di una borsa di studio riusci a frequentare la prestigiosa Columbia University, laureandosi in ingegneria industriale e conseguendo poi un Master in Business Administration.

