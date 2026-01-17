Fiorentina | è morto Rocco Commisso L’annuncio della società nella notte La malattia e la passione viola Incognita sul futuro
Nella notte, la Fiorentina ha comunicato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club, avvenuta alle 3:15 del 17 gennaio 2026. La sua morte, annunciata ufficialmente dalla società, conclude un periodo segnato dalla malattia e dalla passione per i colori viola. Restano ora questioni aperte sul futuro della società e sulla guida del club, in un momento di grande lutto e incertezza.
FIRENZE – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è morto. L’annuncio, addolorato della società, alle 3,15 di oggi, 17 gennaio 2026. Attraverso questo comunicato: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso”. “Dopo un prolungato periodo di cure – prosegue la nota diffusa dall’ufficio stampa della Fiorentina – il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
