Bastia Umbra rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione | due ragazzi in ospedale
A Bastia Umbra, si è verificata una lite tra minorenni presso la stazione, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due giovani in ospedale. L’evento evidenzia le tensioni tra gruppi di adolescenti e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica in aree frequentate dai ragazzi.
Scontro da bande di ragazzini alla stazione di Bastia Umbra, con alcuni dei partecipanti che si sono affrontati maneggiando un’ascia e una zappa. Sul posto è intervenuto la Polizia di Stato. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbra, due ragazzi in ospedale
Leggi anche: Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione, due ragazzi in ospedale
Scene da far west in stazione: ragazzini si prendono a colpi di zappa - Due bande di minorenni si sono scontrate a Bastia Umbra (Perugia). today.it
Tragedia a Bastia Umbra, giovane di 24 anni investito e ucciso dopo una rissa - Un ragazzo di soli 24 anni di Spoleto è stato investito e ucciso dopo una rissa avvenuta nella notte. fanpage.it
Spoleto sotto choc per Filippo, investito e ucciso dopo una rissa: interrogatori in corso - Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. corriereadriatico.it
Bastia Umbra, Zocchetti vicesindaca: rimpasto deleghe in giunta, cosa cambia x.com
Direzione Umbriacon a Bastia Umbra (PG) Stiamo arrivando e non vediamo davvero l’ora di incontrarvi, parlare, ridere, condividere e perderci tra le passioni che ci uniscono. Se anche per voi le fiere non sono solo eventi ma punti di incontro, allora sapete già - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.