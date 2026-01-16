Bastia Umbra rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione | due ragazzi in ospedale

A Bastia Umbra, si è verificata una lite tra minorenni presso la stazione, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due giovani in ospedale. L’evento evidenzia le tensioni tra gruppi di adolescenti e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica in aree frequentate dai ragazzi.

Tragedia a Bastia Umbra, giovane di 24 anni investito e ucciso dopo una rissa - Un ragazzo di soli 24 anni di Spoleto è stato investito e ucciso dopo una rissa avvenuta nella notte. fanpage.it

Spoleto sotto choc per Filippo, investito e ucciso dopo una rissa: interrogatori in corso - Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. corriereadriatico.it

Bastia Umbra, Zocchetti vicesindaca: rimpasto deleghe in giunta, cosa cambia x.com

Direzione Umbriacon a Bastia Umbra (PG) Stiamo arrivando e non vediamo davvero l’ora di incontrarvi, parlare, ridere, condividere e perderci tra le passioni che ci uniscono. Se anche per voi le fiere non sono solo eventi ma punti di incontro, allora sapete già - facebook.com facebook

