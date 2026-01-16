Bastia Umbra rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione | due ragazzi in ospedale

Da ternitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bastia Umbra, si è verificata una lite tra minorenni presso la stazione, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due giovani in ospedale. L’evento evidenzia le tensioni tra gruppi di adolescenti e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica in aree frequentate dai ragazzi.

Scontro da bande di ragazzini alla stazione di Bastia Umbra, con alcuni dei partecipanti che si sono affrontati maneggiando un’ascia e una zappa. Sul posto è intervenuto la Polizia di Stato. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

