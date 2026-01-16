Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbra due ragazzi in ospedale

Da perugiatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bastia Umbra, si è verificata una violenta rissa tra minorenni presso la stazione ferroviaria, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due ragazzi in ospedale. L’evento desta preoccupazione per la sicurezza e la gestione della violenza tra giovani nella zona.

Scontro da bande di ragazzini alla stazione di Bastia Umbra, con alcuni dei partecipanti che si sono affrontati maneggiando un’ascia e una zappa. Sul posto è intervenuto la Polizia di Stato.Secondo le testimonianze di chi ha assistito alle scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

