Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbra due ragazzi in ospedale

A Bastia Umbra, si è verificata una violenta rissa tra minorenni presso la stazione ferroviaria, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due ragazzi in ospedale. L’evento desta preoccupazione per la sicurezza e la gestione della violenza tra giovani nella zona.

