Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbra due ragazzi in ospedale
A Bastia Umbra, si è verificata una violenta rissa tra minorenni presso la stazione ferroviaria, coinvolgendo strumenti come un’ascia e una zappa. L’episodio ha portato al ricovero di due ragazzi in ospedale. L’evento desta preoccupazione per la sicurezza e la gestione della violenza tra giovani nella zona.
Scontro da bande di ragazzini alla stazione di Bastia Umbra, con alcuni dei partecipanti che si sono affrontati maneggiando un’ascia e una zappa. Sul posto è intervenuto la Polizia di Stato.Secondo le testimonianze di chi ha assistito alle scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
