Commercio di prossimità significa rigenerazione urbana e sicurezza nei territori
Il commercio di prossimità rappresenta un elemento chiave per la riqualificazione urbana e la sicurezza dei territori. Confesercenti del Veneto Centrale apprezza l’impegno del nuovo assessore regionale al Commercio e allo Sviluppo economico, Massimo Bitonci, che ha annunciato l’intenzione di coinvolgere le associazioni di categoria degli esercizi di vicinato, contribuendo così a promuovere un modello di sviluppo sostenibile e integrato nel territorio.
