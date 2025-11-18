Longevità e rigenerazione urbana proposte a confronto all' associazione per i diritti degli anziani ADA Con APS Roma e Lazio

Il futuro delle città italiane in un Paese sempre più longevo è il tema al centro del convegno “Persone anziane, intergenerazionalità e rigenerazione urbana e ambientale”. L’ associazione per i diritti degli anziani ADA Con Roma e Lazio mette a confronto obiettivi e proposte per prepararsi a un mondo di collaborazione e mutua assistenza tra generazioni. Rigenerare quartieri ed ex zone industriali, combattere la solitudine ed evitare la “ghettizzazione” degli anziani sono alcuni dei punti toccati durante l’evento nella Sala Tisselli della sede UILP, organizzato nella Capitale. “Rigenerazione urbana non significa piantare alberi”, spiega il presidente di ADA Con Roma e Lazio Enrico Troiani, “significa rigenerare cultura, rapporto e insegnamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Longevità e rigenerazione urbana, proposte a confronto all'associazione per i diritti degli anziani ADA Con APS Roma e Lazio

