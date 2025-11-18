Longevità e rigenerazione urbana proposte a confronto all' associazione per i diritti degli anziani ADA Con APS Roma e Lazio

Lapresse.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro delle città italiane in un Paese sempre più longevo è il tema al centro del convegno “Persone anziane, intergenerazionalità e rigenerazione urbana e ambientale”. L’ associazione per i diritti degli anziani ADA Con Roma e Lazio mette a confronto obiettivi e proposte per prepararsi a un mondo di collaborazione e mutua assistenza tra generazioni. Rigenerare quartieri ed ex zone industriali, combattere la solitudine ed evitare la “ghettizzazione” degli anziani sono alcuni dei punti toccati durante l’evento nella Sala Tisselli della sede UILP, organizzato nella Capitale. “Rigenerazione urbana non significa piantare alberi”, spiega il presidente di ADA Con Roma e Lazio Enrico Troiani, “significa rigenerare cultura, rapporto e insegnamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

longevit224 e rigenerazione urbana proposte a confronto all associazione per i diritti degli anziani ada con aps roma e lazio

© Lapresse.it - Longevità e rigenerazione urbana, proposte a confronto all'associazione per i diritti degli anziani ADA Con APS Roma e Lazio

Contenuti che potrebbero interessarti

longevit224 rigenerazione urbana proposteLongevità e rigenerazione urbana, proposte a confronto all'associazione per i diritti degli anziani ADA Con APS Roma e Lazio - (LaPresse) Il futuro delle città italiane in un Paese sempre più longevo è il tema al centro del convegno “Persone anziane, intergenerazionalità e rigenerazione urbana e ambientale”. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

longevit224 rigenerazione urbana proposteEdilizia, rigenerazione urbana e trasparenza, modello Milano a rischio? Rossello (FI): “Linea chiara, basta paragoni con Tangentopoli” - "Milano merita una visione seria e programmata, anche esemplare: le cose qui accadono prima e poi si propagano". ilriformista.it scrive

Camerae Sanitatis. “Psicologo di base, rigenerazione urbana e One Health per un nuovo welfare”. Intervista a Ciocchetti (FdI) - Il vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenuto a Camerae Sanitatis, rilancia tre grandi proposte: l’istituzione dello psicologo di base nelle Case di Comunità, un ... Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Longevit224 Rigenerazione Urbana Proposte