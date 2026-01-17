Ricostruzione post terremoto | dall' Adsi un appello per la salvaguardia del patrimonio storico

L'Adsi ha lanciato un appello per la tutela del patrimonio storico a seguito del terremoto del 2023. Venerdì, a Tredozio, si è svolto un incontro istituzionale per discutere le strategie di ricostruzione e salvaguardia del patrimonio, evidenziando l'importanza di interventi mirati e condivisi per preservare le testimonianze storiche del territorio.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i principali temi legati alle risorse economiche disponibili e alle priorità di intervento per il recupero dei danni causati dal sisma che ha interessato l'Appennino forlivese Venerdì si è svolta anche a Tredozio una prima fase di confronto istituzionale dedicata alla ricostruzione a seguito del terremoto che ha colpito il territorio nel 2023. Beatrice Fontaine, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Emilia-Romagna, ha incontrato il senatore Guido Castelli, neo commissario straordinario per la ricostruzione, in occasione della sua visita a Tredozio e dell'avvio di un confronto tecnico e operativo con l'Amministrazione comunale.

