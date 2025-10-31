Dimmi La Verità | Guido Castelli | I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 31 ottobre 2025. Ospite il senatore di FdI Guido Castelli. L'argomento del giorno è: " I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 guido castelli i dettagli della ricostruzione post terremoto in italia centrale

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Guido Castelli: «I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale»

Contenuti che potrebbero interessarti

Zes, primi passi in Senato. Castelli: «Operativa da novembre» - ANCONA Il disegno di legge sulla Zona economica speciale è stato assegnato alla commissione competente del Senato - Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Guido Castelli