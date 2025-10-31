Dimmi La Verità | Guido Castelli | I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale
Ecco #DimmiLaVerità del 31 ottobre 2025. Ospite il senatore di FdI Guido Castelli. L'argomento del giorno è: " I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale". 🔗 Leggi su Laverita.info
