Ricercato negli Usa per frodi informatiche da 500mila dollari | arrestato a Pavia dove viveva e lavorava

Nelle prime ore del 15 gennaio, a Pavia, le forze dell’ordine italiane hanno arrestato un cittadino romeno di 30 anni, ricercato negli Stati Uniti per una frode informatica da 500 mila dollari. L’arresto è stato possibile grazie a un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato di Pavia e Lodi, che ha localizzato e fermato l’individuo, residente e attivo nella zona.

Pavia, 17 gennaio 2026 – Nelle prime ore di mercoledì scorso, 15 gennaio, è scattato l'arresto di un cittadino romeno di 30 anni, ricercato dalle autorità degli Stati Uniti e rintracciato in Italia grazie a un'operazione congiunta della Polizia di Stato di Pavia e Lodi. Mandato di arresto internazionale. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto internazionale, emesso dalla U.S. District Court, Southern District of California, per gravi reati federali legati a frodi informatiche e associazione criminale. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo di Roma, dopo la trasmissione del provvedimento da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

