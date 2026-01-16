Mezzo milione di dollari sottratti dai conti correnti della California | arrestato a Pavia il truffatore ricercato dagli Usa

Un uomo romeno di 30 anni, ricercato dagli Stati Uniti per aver sottratto mezzo milione di dollari dai conti correnti californiani, è stato arrestato a Pavia. L’operazione, condotta dalle Squadre Mobili di Pavia e Lodi con il supporto dello Sco di Roma, ha permesso di catturare il ricercato, in esecuzione di un mandato internazionale.

Pavia, 16 gennaio 2026 – Le Squadre Mobili delle Questure di Pavia e Lodi, coordinate dallo Sco di Roma (il Servizio centrale operativo), hanno arrestato un romeno di trent'anni su cui pendeva un mandato internazionale emesso negli Stati Uniti. L'uomo era ricercato perché sospettato di aver fatto parte di un'organizzazione criminale che nel 2023 e 2024 ha commesso diverse truffe nello Stato della California sottraendo oltre mezzo milione di dollari. Vittima di un raggiro da quarantamila euro. Salvata dalla banca Lo skimming . La banda usava la tecnica denominata 'skimming', ovvero applicava dispositivi illegali (come microcamere o lettori di bande magnetiche) sugli sportelli Bancomat o alle casse automatiche.

