Ricerca | dall' Università un sito e una app per esplorare e mappare la flora urbana

È disponibile un nuovo strumento digitale dedicato alla scoperta della flora urbana di sette città italiane: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Attraverso un sito web e un’app, gli utenti possono esplorare e mappare le piante presenti nel contesto urbano, favorendo una maggiore conoscenza e tutela della biodiversità locale. Questo progetto si propone di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nelle comunità cittadine.

Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Sono floreurbane.it e Urban Flor@, disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, realizzati nell'ambito del progetto IDEM FLOS, che ha coinvolto il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, insieme all'Università degli Studi di Trieste, capofila del progetto, e alla Fondazione per la Flora Italiana. Le guide, riccamente illustrate, permettono di identificare la flora spontanea e alcune delle più diffuse piante coltivate nelle sette città. A coordinare il progetto per l'Università di Pisa, Lorenzo Peruzzi del Dipartimento di Biologia, insieme a Gianni Bedini e di Jacopo Franzoni.

